***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 17:20
***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EKIZ
Açıklamalar Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak Hüsnü Ekiz tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852059
BIST
17:55113.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 927,69
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:556,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:557,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:55382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.414.532
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.209.988
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.173.288.082
|% 9,89
|
|PRKAB
|4,49
|118.568.381
|% 9,78
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|SANEL
|5,22
|42.576.517
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,44
|1.214.002
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.369.927
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.123.804
|% -9,98
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.890.106.758
|% -0,49
|
|TCELL
|16,86
|2.012.634.594
|% 3,88
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,22
|1.839.704.571
|% 8,30
|
|GARAN
|8,32
|1.999.496.327
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,85
|449.008.633
|% -2,63
|
|PETKM
|4,12
|923.629.636
|% 1,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4364
|8,4787
|% -0,66
|
|Frank
|7,1620
|7,2051
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|16,14
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.503
|16,70
|
|Tam
|2.554
|2.566
|15,10
|
|Yarım
|1.244
|1.255
|8,30
|
|Çeyrek
|624
|628
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,71
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,06
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|1,07
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