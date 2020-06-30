***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.06.2020 08:57
***EKIZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EKIZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüsnü Ekiz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853387
BIST
18:05115.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,6894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7159
En Düşük
7,6807
18:05390,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 390,94
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,03
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|AKSGY
|4,00
|9.644.680
|% 29,62
|
|USAK
|1,68
|185.696.524
|% 7,69
|
|SKBNK
|1,40
|130.538.609
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,42
|24.573.791
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,00
|131.763.608
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,40
|130.538.609
|% 0,00
|
|PNSUT
|18,42
|24.573.791
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,00
|131.763.608
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,19
|363.818.677
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,85
|67.061.204
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% 0,00
|
|HALKB
|6,55
|1.001.231.427
|% 0,00
|
|ASELS
|32,06
|970.740.072
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,11
|843.739.863
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|1.126.386.575
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|641.279.695
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|354.383.686
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,12
|834.427.112
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|2.007.849.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3884
|8,4304
|% -0,22
|
|Frank
|7,1652
|7,2083
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,52
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.550
|-1,10
|
|Tam
|2.604
|2.616
|-1,10
|
|Yarım
|1.265
|1.280
|-0,60
|
|Çeyrek
|632
|641
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|-0,23
|
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