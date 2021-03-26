***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEkspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2020 Faaliyet Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921170BIST