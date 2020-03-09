***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-303.000 53.804Dönem Karı (Zararı)-1.365.987 -612.458Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.365.987 -612.458Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.169.194 315.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-15 1.408.309 340.564Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.800 3.169Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11-15 0 -8.631Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.2-15 11.800 11.800Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -250.915 -28.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-106.207 804.906Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-779.751 -1.684.975İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.1 -779.751 -1.684.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.169 760.073İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 5.169 760.073Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 3.325 -660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler748.360 1.671.145İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.2 748.360 1.671.145Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -3.051 36Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.259 59.287İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.1 6.402 -757İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.2 -86.661 60.044Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-303.000 507.837Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 0 -454.033YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 7.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.049Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 0 7.049FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -1.500.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13 0 -1.500.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-303.000 -1.439.147NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -303.000 -1.439.147DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ840.165 2.279.312DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 537.165 840.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 0 2.362.476 -466.349 4.396.127 4.396.127Transferler85.524 -551.873 466.349 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-612.458 -612.458 -612.458Kar Payları0 -1.500.000 0 -1.500.000 -1.500.000Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669Transferler0 -612.458 612.458 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.365.987 -1.365.987 -1.365.987Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 537.165 840.165Ticari Alacaklar5.1 6.836.986 6.057.235İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 6.836.986 6.057.235Peşin Ödenmiş Giderler7 0 3.325İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 0 3.325Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 18.849 24.018ARA TOPLAM7.393.000 6.924.743TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.393.000 6.924.743DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 44.492 69.947Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 65.281 1.448.135Ertelenmiş Vergi Varlığı20 238.028 3.304TOPLAM DURAN VARLIKLAR347.801 1.521.386TOPLAM VARLIKLAR7.740.801 8.446.129KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.2 6.815.558 6.055.398İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.1 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.2 6.815.558 6.055.398Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 0 3.051Diğer Borçlar6.2 7.557 87.816İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.1 6.402 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.2 1.155 87.816ARA TOPLAM6.823.115 6.146.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.823.115 6.146.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 4 16.195TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4 16.195TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.823.119 6.162.460ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar917.682 2.283.669Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler85.524 85.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-301.855 310.603Net Dönem Karı veya Zararı-1.365.987 -612.458TOPLAM ÖZKAYNAKLAR917.682 2.283.669TOPLAM KAYNAKLAR7.740.801 8.446.129Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 0 0Satışların Maliyeti14 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri15 -1.724.892 -815.851Pazarlama Giderleri16 -13.379 -5.933Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.1 18 1.173Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17.2 -11 -63ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.738.264 -820.674Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.1 0 52FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.738.264 -820.622Finansman Gelirleri19.1 121.739 179.820Finansman Giderleri19.2 -377 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.616.902 -640.802Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri250.915 28.344Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 250.915 28.344SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.365.987 -612.458DÖNEM KARI (ZARARI)-1.365.987 -612.458Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.365.987 -612.458Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç / (kayıp) 21 -0,54640000 -0,24500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.365.987 -612.458Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.365.987 -612.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825904BIST