***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 85.524 310.603 -612.458 2.283.669 2.283.669Transferler-612.458 612.458 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.365.987 -1.365.987 -1.365.987Kar Payları0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 2.500.000 85.524 -301.855 -1.365.987 917.682 917.682Transferler0 -1.365.987 1.365.987 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -249.282 -249.282 -249.282Dönem Sonu Bakiyeler13 2.500.000 85.524 -1.667.842 -249.282 668.400 668.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.520 -303.000Dönem Karı (Zararı)-249.282 -1.365.987Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-249.282 -1.365.987Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler62.977 1.169.194Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-15 29.795 1.408.309Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.800 11.800Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.2-15 11.800 11.800Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 21.382 -250.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler100.785 -106.207Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.603.955 -779.751İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.1 -1.603.955 -779.751Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.705 5.169İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -5.705 5.169Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 0 3.325Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.589.746 748.360İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.2 1.589.746 748.360Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 0 -3.051Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler120.699 -80.259İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.1 121.302 6.402İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.2 -603 -86.661Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-85.520 -303.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.520 -303.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -85.520 -303.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ537.165 840.165DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 451.645 537.165Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 451.645 537.165Ticari Alacaklar5.1 8.440.941 6.836.986İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.1 8.440.941 6.836.986Peşin Ödenmiş Giderler0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 24.554 18.849ARA TOPLAM8.917.140 7.393.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.917.140 7.393.000DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 20.355 44.492Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 59.623 65.281Ertelenmiş Vergi Varlığı19 216.642 238.028TOPLAM DURAN VARLIKLAR296.620 347.801TOPLAM VARLIKLAR9.213.760 7.740.801KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.2 8.417.104 6.815.558İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.1 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.2 8.417.104 6.815.558Diğer Borçlar6.2 128.256 7.557İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.1 127.704 6.402İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.2 552 1.155ARA TOPLAM8.545.360 6.823.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.545.360 6.823.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERErtelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 4TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 4TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.545.360 6.823.119ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar668.400 917.682Ödenmiş Sermaye13 2.500.000 2.500.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler85.524 85.524Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.667.842 -301.855Net Dönem Karı veya Zararı-249.282 -1.365.987TOPLAM ÖZKAYNAKLAR668.400 917.682TOPLAM KAYNAKLAR9.213.760 7.740.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 0 0Satışların Maliyeti14 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri15 -259.681 -1.724.892Pazarlama Giderleri16 -1.111 -13.379Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 25 18Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -15 -11ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-260.782 -1.738.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-260.782 -1.738.264Finansman Gelirleri18.1 46.074 121.739Finansman Giderleri18.2 -13.192 -377SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-227.900 -1.616.902Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.382 250.915Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -21.382 250.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-249.282 -1.365.987DÖNEM KARI (ZARARI)-249.282 -1.365.987Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-249.282 -1.365.987Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç / (Kayıp) 20 -0,09970000 -0,54640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-249.282 -1.365.987Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-249.282 -1.365.987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921169BIST