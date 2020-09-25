***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Yönetim Kurulumuzun 20.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı gereğince şirketimiz aracı kurum faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve şirketimiz gayri faal duruma gelmiştir.Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından şirketimizin sahip olduğu "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin kendilerine devir talebi, Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bültende yayınlanmıştır.Saygılarımızla,Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876669BIST