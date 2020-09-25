***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.09.2020 12:10
***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Yönetim Kurulumuzun 20.03.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı gereğince şirketimiz aracı kurum faaliyetleri tamamen durdurulmuş ve şirketimiz gayri faal duruma gelmiştir.
Midas Menkul Değerler A.Ş. tarafından şirketimizin sahip olduğu "Geniş Yetkili Aracı Kurum" faaliyet belgesinin kendilerine devir talebi, Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmış ve Kurul'un bu kararı 24.09.2020 tarih ve 2020/59 sayılı bültende yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876669
BIST
12:001.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 13,08
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
12:007,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
12:008,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0679
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
12:00455,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,57
|Açılış
|: 455,38
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler12:00
|MERKO
|9,02
|32.472.238
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.989.504
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.358.886
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|19.106.666
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|9.127.435
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,52
|105.747.501
|% -9,06
|
|GARAN
|7,33
|1.459.161.461
|% 4,56
|
|ASELS
|17,21
|552.613.689
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,17
|373.205.200
|% 2,58
|
|ODAS
|2,67
|300.127.378
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,22
|266.418.314
|% 1,93
|
|GARAN
|7,33
|1.459.161.461
|% 4,56
|
|ODAS
|2,67
|300.127.378
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,49
|141.578.627
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,08
|204.637.321
|% -5,45
|
|YKBNK
|2,17
|177.335.097
|% 2,84
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5752
|7,5794
|% -0,60
|
|Euro
|8,8275
|8,8353
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6423
|9,6907
|% -0,47
|
|Frank
|8,1413
|8,1903
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0136
|2,0236
|% -0,66
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|3,75
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|-4,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|-2,47
|
|Yarım
|1.461
|1.500
|-1,20
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,33
|
Seans Raporu
12:00
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12:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SODA, TRKCM
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12:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 42 artarak (% 1.21 ) 1, 040
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12:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, SUMAS, UZERB, TKURU, DARDL, KSTUR, TACTR, CASA, KERVN
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12:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, ARTI, BEYAZ
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12:10
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