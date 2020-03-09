***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2020Karar Sayısı2020/2Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE DÜZENLENENSORUMLULUK BEYANIFİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININKARAR TARİHİ : 09.03.2020KARAR NUMARASI : 2020/2a) Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri:II N14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Doğan Murat ERGİN Orlando KALUMENOSYönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825906BIST