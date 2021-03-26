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***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

26.03.2021 18:24



***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2021
Karar Sayısı
2021/2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN
SORUMLULUK BEYANI
  
 
  
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ  
KARAR TARİHİ             : 26.03.2021  
KARAR NUMARASI      : 2021/2 
  
a) Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri:II N14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
  
 
  
          Doğan Murat ERGİN                      Orlando KALUMENOS
         Yönetim Kurulu Üyesi                Yönetim Kurulu Başkan Vekili




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921171


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