***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.03.2021 18:24
***EKM*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2021
Karar Sayısı
2021/2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE DÜZENLENEN
SORUMLULUK BEYANI
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARININ
KARAR TARİHİ : 26.03.2021
KARAR NUMARASI : 2021/2
a) Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri:II N14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Doğan Murat ERGİN Orlando KALUMENOS
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921171
BIST