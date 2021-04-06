***EKM* *NTHOL*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKM******NTHOL*** EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NTHOL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimizin talebi doğrultusunda, sahibi olduğumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin Midas Menkul Değerler A.Ş. lehine devri Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanmıştır. Lisans belgemizin devri ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2021 tarih ve E- 32992422-205.01.01-4416 sayılı (bugün) tebliğ edilen yazısıyla Kurul kararları gereğince gerekli şartları sağlayan Midas Menkul Değerler A.Ş.'ye 31.03.2021 tarihinde dar yetkili aracı kurum yetki belgesi düzenlendiği ve aynı tarih itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu 25.04.2016 tarih ve G-053 sayılı "Geniş Yetkili Aracı Kurum" yetki belgesinin de iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923840BIST