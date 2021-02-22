***EKOFA* *A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.02.2021 17:52
***EKOFA******A1CAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [A1CAP, EKOFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF52115 10.700.000 22.02.2021 24.05.2021 24.02.2021
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP82112 75.000.000 22.02.2021 20.08.2021 24.02.2021
İlgili Şirketler [A1CAP, EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911450
BIST
17:421.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.547
17:427,0578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0764
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:428,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1178
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:42410,60
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 10,59
|Açılış
|: 410,60
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
410,90
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:42
|FROTO
|211,20
|743.558.569
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.964.880
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|59.273.712
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|206.725.410
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.801.843
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.226.801.843
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,50
|2.115.367.238
|% -4,42
|
|THYAO
|12,57
|1.811.627.755
|% 2,20
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|TSKB
|1,77
|599.585.054
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,65
|1.579.436.349
|% -3,12
|
|KARSN
|5,60
|1.308.785.297
|% 7,49
|
|EKGYO
|2,42
|518.596.325
|% -0,82
|
|ODAS
|4,12
|834.701.193
|% 3,00
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0555
|7,0578
|% 1,09
|
|Euro
|8,5722
|8,5816
|% 1,39
|
|Sterlin
|9,9005
|9,9501
|% 1,56
|
|Frank
|7,8628
|7,9101
|% 1,40
|
|Riyal
|1,8810
|1,8905
|% 1,37
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|22,65
|
|Altın Gr.
|408
|409
|8,54
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,14
|63,14
|1,00
|
Seans Raporu
17:42
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-
17:54XU100
Endeks 1, 552 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 56 altında . İşlem hacmi 31, 577.00 milyon TL de
-
17:54KOZAL
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 138.50 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 925, 118 adet işlem
-
17:53TKURU
Yüzde -7.95 oranında düşüşle 310.50 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 702 adet işlem
-
17:52BEYAZ
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 935, 459 adet işlem
-
17:51TMSN
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 19.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 836, 509 adet işlem