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***EKOFA* *ALNTF* *OSMEN* *VAKVK* *QNBFB* *BRKT* *KTKVK* *YKBNK* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

30.04.2021 17:53



***EKOFA******ALNTF******OSMEN******VAKVK******QNBFB******BRKT******KTKVK******YKBNK******SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, OSMEN, ALNTF, EKOFA, QNBFB, YKBNK, BRKT, VAKVK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK82128 155.000.000 30.04.2021 03.08.2021 04.05.2021
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK72119 25.000.000 30.04.2021 29.07.2021 04.05.2021
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF82128 120.000.000 30.04.2021 26.08.2021 04.05.2021
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF82120 10.000.000 30.04.2021 16.08.2021 04.05.2021
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72145 343.200.000 30.04.2021 30.07.2021 04.05.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBKE2131 321.500.000 30.04.2021 15.10.2021 04.05.2021
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKT72175 100.000.000 30.04.2021 09.07.2021 04.05.2021
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRK82111 600.000.000 30.04.2021 27.08.2021 04.05.2021
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD72138 27.046.800 30.04.2021 28.07.2021 04.05.2021


İlgili Şirketler [KTKVK, OSMEN, ALNTF, EKOFA, QNBFB, YKBNK, BRKT, VAKVK, SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933487


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