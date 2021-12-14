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***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

14.12.2021 17:52
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması


***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [EKOFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Eko Faktoring A.Ş. EKOFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFEKOF12226 10.000.000 14.12.2021 28.01.2022 16.12.2021


İlgili Şirketler [EKOFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983135


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TETMT 275,00 6.074.527 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.335.645 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.177.968 % 10,00  
NIBAS 16,73 17.622.203 % 9,99  
HEDEF 7,16 109.746.576 % 9,98  
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Dolar 14,7711 14,7815 % 2,68  
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Frank 15,8843 15,9800 % 2,42  
Riyal 3,9209 3,9406 % 2,49  
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Altın Ons 1.770 1.770 -1,02  
Altın Gr. 840 840 20,76  
Cumhuriyet 5.591 5.675 183,00  
Tam 5.544 5.688 165,32  
Yarım 2.680 2.752 79,98  
Çeyrek 1.344 1.376 39,99  
Gümüş.Ons 21,84 21,87 -0,10  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 0,23  
B. Petrol 73,23 73,23 -0,47  
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