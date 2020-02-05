***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.02.2020 17:07
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Eko Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOF62015
Nominal Değer (TL)
15.277.200
Vade Başlangıç Tarihi
05/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/02/2020
Vadesi (Gün)
121
İtfa Tarihi
05/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817214
BIST
17:13122.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 444,61
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
17:135,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9887
En Düşük
5,9729
17:136,5881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,6156
En Düşük
6,5855
17:13299,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,43
|Açılış
|: 299,44
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,72
|781.165.700
|% 18,39
|
|TSGYO
|2,21
|46.566.958
|% 14,51
|
|GYHOL
|25,96
|13.099.770
|% 11,80
|
|DITAS
|13,85
|32.210.069
|% 11,33
|
|HUBVC
|39,10
|4.260.623
|% 10,76
|
|DOKTA
|75,30
|8.660.240
|% -14,96
|
|ORMA
|5,43
|61.453
|% -9,80
|
|DARDL
|6,15
|744.008
|% -8,89
|
|RYSAS
|9,12
|20.536.008
|% -6,37
|
|QNBFB
|54,00
|681.426
|% -5,68
|
|ODAS
|2,24
|688.747.320
|% 2,75
|
|HALKB
|7,25
|510.018.950
|% -2,16
|
|EKGYO
|1,76
|428.125.866
|% 2,33
|
|PGSUS
|74,80
|309.252.079
|% 0,13
|
|VAKBN
|6,80
|245.072.333
|% 0,15
|
|ODAS
|2,24
|688.747.320
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,76
|428.125.866
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,20
|208.577.552
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,23
|113.927.918
|% 1,65
|
|ALBRK
|1,72
|122.023.923
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7580
|7,7969
|% -0,15
|
|Frank
|6,1259
|6,1628
|% -0,31
|
|Riyal
|1,5907
|1,5987
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-0,12
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,43
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.975
|2.025
|-4,74
|
|Yarım
|955
|979
|-2,29
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|1,42
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