***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 16:08
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
24/06/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Eko Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOF82013
Nominal Değer (TL)
10.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
175
İtfa Tarihi
14/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820848
BIST
17:49116.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.085,10
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:496,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:496,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0489
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6350
En Düşük
6,5655
17:49323,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 5,98
|Açılış
|: 323,70
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,91
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,88
|110.297.613
|% 19,97
|
|RYGYO
|9,68
|101.536.062
|% 16,91
|
|ESCOM
|3,12
|9.356.413
|% 14,71
|
|RHEAG
|1,98
|5.571.359
|% 13,79
|
|ARDYZ
|14,96
|19.378.585
|% 13,42
|
|MIPAZ
|3,05
|164.760.393
|% -14,33
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|14.335.028
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,87
|95.005.196
|% -5,78
|
|THYAO
|14,45
|1.750.730.730
|% 0,56
|
|ASELS
|29,02
|1.273.819.433
|% 2,33
|
|KOZAA
|12,44
|742.230.811
|% 10,68
|
|IPEKE
|9,78
|692.601.591
|% 6,19
|
|KRDMD
|2,80
|541.694.128
|% 3,32
|
|EKGYO
|1,54
|366.467.111
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|424.107.597
|% 3,41
|
|ALBRK
|1,53
|236.385.387
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,24
|180.230.256
|% 5,08
|
|CEMAS
|1,27
|187.490.506
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8956
|7,9352
|% 0,76
|
|Frank
|6,2157
|6,2531
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6270
|1,6351
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|25,01
|
|Altın Gr.
|324
|324
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.141
|2.173
|43,00
|
|Tam
|2.131
|2.184
|44,26
|
|Yarım
|1.030
|1.057
|21,41
|
|Çeyrek
|517
|528
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,05
|
|B. Petrol
|57,76
|57,76
|-1,55
|