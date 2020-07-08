***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
08.07.2020 17:46
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Eko Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOFE2012
Nominal Değer (TL)
6.600.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
10/07/2020
Vadesi (Gün)
93
İtfa Tarihi
09/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857312
BIST
17:33118.846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -493,31
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.723
17:336,8649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:337,7866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0496
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:33400,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,45
|Açılış
|: 400,42
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.774.561
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.465.562
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.015.759
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.121.893
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.166.541
|% -9,92
|
|AYEN
|6,65
|32.662.794
|% -9,15
|
|SONME
|8,41
|20.568.726
|% -9,08
|
|MARTI
|1,37
|31.924.698
|% -8,67
|
|OSTIM
|3,07
|45.786.067
|% -7,25
|
|EKGYO
|2,26
|2.256.641.161
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.746.982.870
|% 1,57
|
|SISE
|6,43
|1.573.493.372
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|1.375.377.552
|% -2,16
|
|PETKM
|4,31
|1.258.816.422
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,26
|2.256.641.161
|% 0,89
|
|KRDMD
|3,24
|1.746.982.870
|% 1,57
|
|PETKM
|4,31
|1.258.816.422
|% -2,49
|
|IHLGM
|1,86
|476.156.435
|% -1,06
|
|SISE
|6,43
|1.573.493.372
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,41
|
|Frank
|7,2869
|7,3308
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8244
|1,8336
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|20,35
|
|Altın Gr.
|401
|401
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.617
|32,60
|
|Tam
|2.671
|2.685
|33,50
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|16,40
|
|Çeyrek
|649
|657
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,09
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,06
|
Seans Raporu
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