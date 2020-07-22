***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
22.07.2020 11:25
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
EKO FAKTORİNG A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOFK2014
Nominal Değer (TL)
10.400.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/07/2020
Vadesi (Gün)
120
İtfa Tarihi
19/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861108
BIST
14:11118.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 685,09
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:116,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:117,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:11409,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,54
|Açılış
|: 409,35
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.578.758
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.427.139
|% 9,96
|
|UFUK
|7,51
|336.590
|% 9,96
|
|KUTPO
|41,44
|89.577.925
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|54.647.542
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,39
|3.470.178.310
|% 5,75
|
|GARAN
|8,00
|632.924.359
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,10
|357.717.150
|% 1,97
|
|PETKM
|4,30
|356.201.321
|% 1,42
|
|TRGYO
|5,07
|328.562.562
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,39
|3.470.178.310
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|357.717.150
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,75
|201.192.356
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,76
|195.126.071
|% 0,57
|
|TSKB
|1,26
|112.678.704
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6698
|8,7132
|% 0,14
|
|Frank
|7,3158
|7,3599
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8202
|1,8294
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|16,86
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,27
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,80
|43,80
|-0,52
|