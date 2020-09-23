***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
23.09.2020 17:38
***EKOFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [EKOFA]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Eko Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFEKOFA2016
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
23/09/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/09/2020
Vadesi (Gün)
78
İtfa Tarihi
10/12/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876331
BIST
18:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.110
En Düşük
1.099
18:057,7016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,7360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,7105
En Düşük
7,6530
18:059,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0218
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0095
En Düşük
8,9397
18:05461,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,62
|Açılış
|: 461,76
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
460,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INFO
|11,44
|53.930.608
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|MRSHL
|314,60
|35.981.254
|% 10,00
|
|PKENT
|890,10
|513.800
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|1.767.825
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,60
|13.776.822
|% -10,00
|
|IDEAS
|7,92
|3.107.222
|% -10,00
|
|YONGA
|48,16
|2.568.565
|% -9,98
|
|TLMAN
|28,14
|25.246.925
|% -9,98
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 1,70
|
|AVOD
|4,54
|531.123.316
|% 7,08
|
|KRDMD
|3,29
|1.114.598.180
|% 0,30
|
|SISE
|6,79
|2.177.499.276
|% 1,49
|
|PETKM
|4,17
|1.315.180.672
|% -1,42
|
|ADESE
|2,31
|483.304.336
|% 10,00
|
|IHLAS
|1,07
|202.734.596
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6944
|7,7016
|% 0,51
|
|Euro
|8,9904
|9,0004
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,7922
|9,8413
|% 0,59
|
|Frank
|8,3091
|8,3591
|% 0,10
|
|Riyal
|2,0466
|2,0569
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-34,96
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,13
|-1,26
|
|Gümüş Gr.
|5,71
|5,72
|-0,30
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,01
|