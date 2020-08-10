***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:11
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/08/2020
Açıklamalar
Eko Faktoring A.Ş. 30.06.2020 Dönemi Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867377
BIST
17:581.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:587,3105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0198
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:588,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0725
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
17:58478,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 478,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:57
|QNBFL
|129,80
|35.473.736
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|875.450
|% 10,00
|
|BFREN
|781,00
|8.027.168
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|4.755.864
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,40
|614.619
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.485
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|3.050.829
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|17,99
|2.533.225.305
|% 7,15
|
|EKGYO
|1,97
|1.595.854.938
|% 0,51
|
|GARAN
|6,56
|926.837.792
|% -0,30
|
|GUSGR
|5,57
|807.299.738
|% 1,64
|
|KARSN
|2,91
|591.733.732
|% 7,38
|
|EKGYO
|1,97
|1.595.854.938
|% 0,51
|
|KARSN
|2,91
|591.733.732
|% 7,38
|
|KRDMD
|2,76
|508.314.336
|% 3,76
|
|TSKB
|1,08
|157.272.215
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|198.712.023
|% 1,48
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3040
|7,3104
|% 0,27
|
|Euro
|8,5976
|8,6061
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,5361
|9,5839
|% 0,52
|
|Frank
|7,9565
|8,0044
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9430
|1,9528
|% 0,25
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|3,03
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,88
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,98
|29,01
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,23
|
|B. Petrol
|44,94
|44,94
|0,54
|