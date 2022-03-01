***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEko Faktoring A.Ş.'nin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005914BIST