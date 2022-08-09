***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022-30/06/2022 dönemi faaliyet raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053545BIST