***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115Yeni Bakiye55.000 -6.317 -454 15.562 25.324 89.115Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.238 17.238Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)25 25Kar Dağıtımı-1.337 -3.911 -5.248Dağıtılan Temettü-5.248 -5.248Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.085 -2.085Diğer-3.422 3.422Dönem Sonu Bakiyeler55.000 -6.317 429 14.225 21.413 17.238 101.130Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler55.000 -6.317 -429 14.225 38.652 0 101.131Yeni Bakiye55.000 -6.317 -429 14.225 38.652 101.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-384 16.992 16.608Kar Dağıtımı862 -862Yedeklere Aktarılan Tutarlar862 -862Dönem Sonu Bakiyeler55.000 -6.317 -813 15.087 37.790 16.992 117.739Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ20 86.070 85.033FAKTORİNG GELİRLERİ86.070 85.033Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler77.589 76.351İskontolu66.573 64.392Diğer11.016 11.959Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.481 8.682İskontolu7.038 7.834Diğer1.443 848FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-42.672 -46.725Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-29.455 -24.154Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-145 -8İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-10.600 -20.322Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.472 -2.241BRÜT KAR (ZARAR)43.398 38.308ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -20.126 -17.422Personel Giderleri-13.506 -10.520Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-68 -343Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-5.118 -5.802Diğer-1.434 -757BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)23.272 20.886DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 2.196 6.328Bankalardan Alınan Faizler867 1.975Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 524Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı321 2.856Diğer1.008 973KARŞILIK GİDERLERİ-2.916 -3.034Özel Karşılıklar-2.916 -3.034Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)17 -350 -1.851Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-350 -1.851Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)22.202 22.329BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.202 22.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)13 -5.210 -5.091Cari Vergi Karşılığı-5.570 -2.665Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -2.426Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi360 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)16.992 17.238DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI16.992 17.238Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.992 17.238Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı31.071 18.452Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri81.000 71.746Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-44.513 -43.333Alınan Temettüler0 524Alınan Ücret ve Komisyonlar8.650 8.682Elde Edilen Diğer Kazançlar2.207 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar270 373Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.736 -11.489Ödenen Vergiler-1.035 -2.426Diğer-1.772 -5.625Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.814 95.533Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-100.244 135.075Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.011 1.003Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-820 918Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.800 -39Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)88.649 -39.390Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.812 -2.034Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı22.257 113.985YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6.7.8 -12.583 -5.169Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller79 44Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarElden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarSatın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarSatılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer-314 5.184Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-12.818 59FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit135.808 42.448Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-152.608 -146.698İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -5.248Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-350 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-17.150 -109.498Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 2Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.711 4.548Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.877 6.329Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.166 10.877Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.992 17.238DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-384 25Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-384 25Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -480 31Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler96 -6Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.608 17.263Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 3.156 10 3.166 10.874 9 10.883GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 314.389 0 314.389 214.129 0 214.129Faktoring Alacakları311.220 0 311.220 211.741 0 211.741İskontolu Faktoring Alacakları (Net)251.956 0 251.956 176.620 176.620Diğer Faktoring Alacakları59.264 0 59.264 35.121 35.121Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar5 25.541 0 25.541 27.202 0 27.202Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -22.372 0 -22.372 -24.814 0 -24.814ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 16.518 0 16.518 5.290 0 5.290MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 542 0 542 228 0 228YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI13 6.835 0 6.835 6.379 0 6.379DİĞER AKTİFLER10 4.470 14 4.484 4.230 24 4.254ARA TOPLAM345.910 24 345.934 241.130 33 241.163SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)6 330 0 330 330 0 330Satış Amaçlı330 0 330 330 0 330Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI346.240 24 346.264 241.460 33 241.493YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER7 163.249 0 163.249 92.924 0 92.924FAKTORİNG BORÇLARI5 619 0 619 1.439 0 1.439KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR8 1.800 0 1.800 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)9 59.249 0 59.249 42.766 0 42.766GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0KARŞILIKLAR2.174 0 2.174 1.681 0 1.681Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı14 1.887 0 1.887 1.394 0 1.394Diğer Karşılıklar287 0 287 287 0 287CARİ VERGİ BORCU13 0 0 0 1.037 0 1.037ERTELENMİŞ VERGİ BORCU13 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 1.419 15 1.434 503 13 516ARA TOPLAM228.510 15 228.525 140.350 13 140.363SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 117.739 0 117.739 101.130 0 101.130Ödenmiş Sermaye55.000 0 55.000 55.000 0 55.000Sermaye Yedekleri-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-6.317 0 -6.317 -6.317 0 -6.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-813 0 -813 -429 0 -429Kar Yedekleri15.087 0 15.087 14.225 0 14.225Yasal Yedekler19 13.506 0 13.506 12.644 0 12.644Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0 0 0 0Diğer Kar Yedekleri1.581 0 1.581 1.581 0 1.581Kar veya Zarar54.782 0 54.782 38.651 0 38.651Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı37.790 0 37.790 21.413 0 21.413Dönem Net Kâr veya Zararı16.992 0 16.992 17.238 0 17.238YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI346.249 15 346.264 241.480 13 241.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ5.929 474 6.403 7.249 424 7.673RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ93.836 2.103 95.939 94.856 1.869 96.725ALINAN TEMİNATLAR24 3.046.374 59 3.046.433 3.002.390 53 3.002.443VERİLEN TEMİNATLAR72.190 0 72.190 58.282 0 58.282TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER362.721 564 363.285 270.913 502 271.415NAZIM HESAPLAR TOPLAMI3.581.050 3.200 3.584.250 3.433.690 2.848 3.436.538http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823462BIST