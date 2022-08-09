***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler75.000 0 0 -6.317 0 0 0 -1.015 0 0 0 0 15.938 40.935 0 0 124.541TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi75.000 0 0 -6.317 0 0 0 -1.015 0 0 0 0 15.938 40.935 0 0 124.541Yeni Bakiye0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.772 0 5.772Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 -351 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler75.000 0 0 -6.317 0 0 0 -1.015 0 0 0 0 16.289 40.584 5.772 0 130.313Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 16.289 39.924 8.865 0 132.608Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye75.000 0 0 -6.317 0 0 -1.153 0 0 0 0 0 16.289 39.924 8.865 0 132.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.279 0 13.279Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.138 0 0 -16.138Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 -441 -8.865 0 -8.865Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 -441 -8.865 0 -8.865Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 0 0 -6.317 0 0 -1.153 0 0 0 0 0 16.730 23.345 13.279 0 145.884Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ81.264 48.169 44.533 25.184FAKTORİNG GELİRLERİ81.264 48.169 44.533 25.184Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler73.407 43.589 40.380 22.972İskontolu60.990 34.157 34.182 17.837Diğer12.417 9.432 6.198 5.135Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.857 4.580 4.153 2.212İskontolu6.866 4.108 3.675 2.010Diğer991 472 478 202FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-43.183 -29.399 -22.372 -15.535Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-31.850 -20.976 -16.470 -10.657Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-51 -270 71 -270İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.968 -6.593 -4.893 -3.826Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.314 -1.560 -1.080 -782BRÜT KAR (ZARAR)38.081 18.770 22.161 9.649ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-21.363 -13.917 -11.313 -7.131Personel Giderleri-14.987 -10.305 -7.638 -5.352Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-349 -187 -93 -187Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-5.233 -2.357 -3.166 -766Diğer-794 -1.068 -416 -826BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)16.718 4.853 10.848 2.518DİĞER FAALİYET GELİRLERİ3.012 2.026 1.772 534Bankalardan Alınan Faizler677 525 367 313Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Karı141 235 66 87Diğer2.194 1.266 1.339 134KARŞILIK GİDERLERİ-2.866 -568 -2.131 -454Özel Karşılıklar-2.866 -568 -2.131 -454Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-141 -223 -61 -88Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0 0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-135 -223 -61 -88Diğer-6 0 0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)16.723 6.088 10.428 2.510BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.723 6.088 10.428 2.510SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-3.444 -316 -2.455 717Cari Vergi Karşılığı-7.461 -1.134 -4.488 -818Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.017 818 2.033 1.535SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)13.279 5.772 7.973 3.227DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI13.279 5.772 7.973 3.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.279 5.772 7.973 3.227Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı26.563 9.610Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri88.578 42.496Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-37.843 -22.386Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar8.098 4.902Elde Edilen Diğer Kazançlar3.012 2.026Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar567 985Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.189 -10.378Ödenen Vergiler-4.755 -1.804Diğer-15.905 -6.231Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-44.402 -54.524Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-120.940 3.846Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.091 2.546Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-251 -112Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)21 -189Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)65.025 -58.305Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)9.652 -2.310Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-17.839 -44.914YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-2.003 -242Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-162 -21Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.165 -263FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit194.194 151.093Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-174.800 -106.800İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 -706Diğer0 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit19.394 43.587Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-610 -1.590Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.041 14.549Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.431 12.959Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.279 5.772 7.973 3.227DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.279 5.772 7.973 3.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI15.404 27 15.431 16.019 22 16.041GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)542.003 0 542.003 439.362 0 439.362Faktoring Alacakları3 539.041 0 539.041 433.839 0 433.839İskontolu Faktoring Alacakları (Net)475.953 0 475.953 342.480 0 342.480Diğer Faktoring Alacakları63.088 0 63.088 91.359 0 91.359Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar3 27.559 0 27.559 27.527 0 27.527Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -24.597 0 -24.597 -22.004 0 -22.004ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)17.060 0 17.060 17.100 0 17.100MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)886 0 886 662 0 662YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI2.991 0 2.991 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI12.399 0 12.399 8.382 0 8.382DİĞER AKTİFLER5.547 45 5.592 4.312 35 4.347ARA TOPLAM596.290 72 596.362 485.837 57 485.894SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)236 0 236 0 330 330Satış Amaçlı236 0 236 0 330 330Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI596.526 72 596.598 485.837 387 486.224YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 356.006 356.006 285.637 0 285.637FAKTORİNG BORÇLARI3 1.497 1 1.498 1.246 1 1.247TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR3.286 3.286 3.307 0 3.307İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 76.822 76.822 57.507 0 57.507GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR2.880 2.880 2.494 0 2.494Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı2.857 2.857 2.474 0 2.474Genel Karşılıklar0 0 0Diğer Karşılıklar23 23 20 0 20CARİ VERGİ BORCU7.461 7.461 1.363 0 1.363ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.721 40 2.761 2.029 32 2.061ARA TOPLAM450.673 41 450.714 353.583 33 353.616SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0ÖZKAYNAKLAR6 145.884 145.884 132.608 0 132.608Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 75.000 0 75.000Sermaye Yedekleri-6.317 -6.317 -6.317 0 -6.317Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri-6.317 -6.317 -6.317 0 -6.317Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.153 -1.153 -1.153 0 -1.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar Yedekleri16.730 16.730 16.289 0 16.289Yasal Yedekler15.149 15.149 14.706 0 14.706Statü Yedekleri0 0 0Olağanüstü Yedekler0 0 0Diğer Kar Yedekleri1.581 1.581 1.583 0 1.583Kar veya Zarar36.624 36.624 48.789 0 48.789Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23.345 23.345 39.924 0 39.924Dönem Net Kâr veya Zararı13.279 13.279 8.865 0 8.865Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI596.557 41 596.598 486.191 33 486.224Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ29.899 1.253 31.152 33.508 1.047 34.555RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ160.948 876 161.824 131.811 682 132.493TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR8 6.170.496 167 6.170.663 4.983.364 130 4.983.494VERİLEN TEMİNATLAR8 104.344 0 104.344 76.536 0 76.536TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER619.786 1.334 621.120 496.682 1.038 497.720NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.085.473 3.630 7.089.103 5.721.901 2.897 5.724.798http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053538BIST