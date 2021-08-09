***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEko Faktoring A.Ş. ye ait 30.06.2021 tarihli Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956124BIST