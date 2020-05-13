***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih18/03/2020Saati14:30AdresiMaslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBULGündemToplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuşturAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi15/04/2020AçıklamalarAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul ToplantıTutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844712BIST