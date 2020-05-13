***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
13.05.2020 15:20
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
18/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
18/03/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/04/2020
Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul ToplantıTutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844712
BIST
16:37100.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 815,02
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:376,9787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0193
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:377,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:37382,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 382,95
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|18.007.147
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.414.855
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|GEDIK
|19,00
|10.573.683
|% -8,48
|
|ASELS
|28,82
|1.638.531.981
|% 5,11
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|ECILC
|5,96
|536.210.710
|% 9,96
|
|THYAO
|10,67
|533.445.304
|% 0,28
|
|GARAN
|7,94
|515.504.299
|% 0,38
|
|KRDMD
|2,48
|541.692.064
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,30
|175.846.270
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,86
|511.438.088
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,19
|274.991.234
|% 0,46
|
|ODAS
|1,87
|206.814.094
|% 1,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5389
|8,5817
|% -0,16
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8508
|1,8601
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,80
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.520
|9,40
|
|Tam
|2.550
|2.585
|9,60
|
|Yarım
|1.244
|1.264
|4,70
|
|Çeyrek
|622
|632
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,49
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,02
|
|B. Petrol
|29,98
|29,98
|0,00
|