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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

13.05.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
18/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
18/03/2020
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/04/2020
Açıklamalar

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul ToplantıTutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844712


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Cumhuriyet 2.477 2.520 9,40  
Tam 2.550 2.585 9,60  
Yarım 1.244 1.264 4,70  
Çeyrek 622 632 2,40  
Gümüş.Ons 15,46 15,49 0,03  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,02  
B. Petrol 29,98 29,98 0,00  
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