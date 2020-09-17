***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.09.2020 16:28
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/09/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
17/09/2020
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul ToplantıTutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875457
BIST
16:441.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
16:447,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0568
|Açılış
|: 7,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
16:448,9413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0738
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9418
En Düşük
8,8040
16:44470,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,90
|Açılış
|: 470,11
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,33
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler16:44
|FMIZP
|111,10
|72.302.282
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|815.861
|% 9,99
|
|ARTI
|6,61
|1.447.689
|% 9,98
|
|KSTUR
|201,60
|1.651.306
|% 9,98
|
|DOBUR
|20,34
|249.570
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|294.275
|% -10,00
|
|MERIT
|79,25
|1.278.148
|% -9,99
|
|LKMNH
|10,82
|24.560.505
|% -9,98
|
|TKURU
|439,10
|21.868.718
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,13
|715.216.453
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|538.835.887
|% 9,90
|
|PETKM
|4,31
|432.975.549
|% -0,92
|
|JANTS
|217,90
|341.068.318
|% 5,57
|
|GARAN
|6,67
|338.545.745
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,13
|715.216.453
|% -1,26
|
|SKBNK
|1,55
|247.960.033
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|162.634.894
|% -1,83
|
|DOHOL
|2,25
|283.030.026
|% 1,81
|
|AVOD
|4,44
|538.835.887
|% 9,90
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5566
|7,5610
|% 0,76
|
|Euro
|8,9348
|8,9413
|% 0,83
|
|Sterlin
|9,7234
|9,7722
|% 0,18
|
|Frank
|8,2674
|8,3172
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0092
|2,0193
|% 0,69
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-18,51
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-12,00
|
|Tam
|3.112
|3.189
|-7,85
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|-3,80
|
|Çeyrek
|754
|771
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|42,03
|42,03
|-0,19
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
-
16:54XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 8, 902.00 milyon TL de
-
16:53NUGYO
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 471, 085 adet işlem
-
16:50BRKSN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 756, 629 adet işlem
-
16:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 87 kaybederek (% -0.58 ) 1, 009
-
16:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, MMCAS, KSTUR, ETILR, EMNIS, TMSN, UFUK, BEYAZ, BRKO, DENGE