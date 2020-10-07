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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

07.10.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/09/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
17/09/2020
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurul Tescil Tarihi
29/09/2020
Açıklamalar

17.09.2020 tairihinde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul 29.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879230


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 8,43  
Altın Gr. 478 478 6,96  
Cumhuriyet 3.154 3.202 -10,00  
Tam 3.142 3.220 -5,61  
Yarım 1.519 1.558 -2,71  
Çeyrek 762 779 -1,36  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 0,66  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 0,22  
B. Petrol 41,44 41,44 -1,21  
Seans Raporu 18:05
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