***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/09/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih17/09/2020Saati14:00AdresiMaslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Maslak-Sarıyer/İSTANBULGündemToplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.Genel Kurul Tescil Tarihi29/09/2020Açıklamalar17.09.2020 tairihinde yapılmış olan Olağanüstü Genel Kurul 29.09.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879230BIST