***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2022 16:23
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
11/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009521
BIST
16:312.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
16:3114,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1077
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
16:3116,2481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0962
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2047
16:31937,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -14,81
|Açılış
|: 937,22
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler16:31
|GRSEL
|10,96
|22.396.289
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.629.430
|% 9,93
|
|MEPET
|2,30
|14.585.202
|% 9,52
|
|FORMT
|1,09
|73.983.337
|% 9,00
|
|ALARK
|19,98
|266.963.298
|% 8,29
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,59
|39.868.826
|% -5,58
|
|AKFGY
|2,53
|106.538.368
|% -4,53
|
|SANEL
|7,18
|2.580.857
|% -3,75
|
|IHAAS
|11,40
|4.789.511
|% -3,72
|
|THYAO
|26,74
|4.960.097.888
|% 3,89
|
|KRDMD
|14,97
|3.751.283.721
|% -2,60
|
|SISE
|13,63
|1.978.316.134
|% 3,57
|
|EREGL
|34,22
|1.472.298.488
|% -1,16
|
|GARAN
|11,75
|1.377.031.526
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,97
|3.751.283.721
|% -2,60
|
|ODAS
|1,54
|310.874.088
|% 1,99
|
|DOHOL
|3,25
|637.298.491
|% 4,17
|
|THYAO
|26,74
|4.960.097.888
|% 3,89
|
|YKBNK
|3,71
|582.883.034
|% 0,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7314
|14,7468
|% -0,73
|
|Euro
|16,2241
|16,2481
|% -0,59
|
|Sterlin
|19,2968
|19,3936
|% -0,24
|
|Frank
|15,8114
|15,9067
|% -0,38
|
|Riyal
|3,9275
|3,9472
|% -0,34
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|-29,14
|
|Altın Gr.
|937
|938
|-14,44
|
|Cumhuriyet
|6.244
|6.323
|-128,00
|
|Tam
|6.210
|6.370
|-120,36
|
|Yarım
|3.002
|3.081
|-58,22
|
|Çeyrek
|1.505
|1.541
|-29,11
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,33
|