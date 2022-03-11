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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.03.2022 16:23
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2021-31/12/2021
Tarih
11/03/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009521


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Riyal 3,9275 3,9472 % -0,34  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.968 -29,14  
Altın Gr. 937 938 -14,44  
Cumhuriyet 6.244 6.323 -128,00  
Tam 6.210 6.370 -120,36  
Yarım 3.002 3.081 -58,22  
Çeyrek 1.505 1.541 -29,11  
Gümüş.Ons 25,59 25,61 -0,38  
Gümüş Gr. 12,14 12,15 -0,23  
B. Petrol 109 109 -0,33  
Seans Raporu 16:31
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