***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.06.2022 14:02
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
29/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
29/06/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040305
BIST
14:562.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,88
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5616,6824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0442
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5617,3524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0353
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:56968,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,79
|Açılış
|: 968,21
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:55
|RTALB
|7,46
|99.660.655
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,74
|7.846.070
|% 9,22
|
|BEYAZ
|9,69
|46.220.221
|% 8,27
|
|ISGYO
|13,93
|168.044.532
|% 7,15
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.277.080
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.291.753
|% -9,98
|
|BERA
|14,74
|404.582.436
|% -7,35
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|46,08
|2.653.859.684
|% -0,22
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|EREGL
|26,98
|963.926.711
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,98
|734.626.550
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,71
|808.367.175
|% 7,11
|
|ODAS
|2,83
|358.514.202
|% -2,41
|
|YKBNK
|4,34
|525.957.821
|% 1,17
|
|SISE
|21,56
|2.495.294.883
|% 4,26
|
|TSKB
|1,97
|212.497.876
|% -2,48
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6685
|16,6798
|% 0,25
|
|Euro
|17,3298
|17,3553
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1261
|20,2270
|% 0,05
|
|Frank
|17,3249
|17,4293
|% -0,21
|
|Riyal
|4,4313
|4,4535
|% 0,19
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-11,92
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.466
|6.564
|-35,00
|
|Tam
|6.464
|6.552
|-89,00
|
|Yarım
|3.164
|3.204
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.601
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|-0,17
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,84
|
Seans Raporu
14:55
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-
15:08DERIM
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 840 adet işlem
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15:07XU100
Endeks 2, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 20, 984.00 milyon TL de
-
15:07DOCO
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 1, 384.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 909 adet işlem
-
15:06HEDEF
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 857 adet işlem
-
15:03FRIGO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 638, 854 adet işlem