***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
23.09.2022 17:57
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
23/09/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/09/2022
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065000
BIST
18:053.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,66
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
18:0518,4188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1002
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4209
En Düşük
18,3035
18:0517,9195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1218
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8705
18:05974,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -9,52
|Açılış
|: 974,37
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRPLS
|7,37
|191.561.023
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|17.154.171
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|149.645.610
|% 10,00
|
|PCILT
|17,76
|49.992.406
|% 9,97
|
|VESTL
|35,76
|1.215.454.490
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,11
|42.590.935
|% -10,00
|
|OZRDN
|19,35
|30.411.228
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|35.569.406
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|10.454.743
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|227.227.594
|% -9,96
|
|THYAO
|70,85
|4.800.829.300
|% -0,63
|
|SASA
|61,95
|3.231.741.175
|% 6,72
|
|SAHOL
|27,04
|1.863.505.199
|% -0,81
|
|SISE
|27,08
|1.675.455.695
|% -1,60
|
|HEKTS
|50,60
|1.658.906.513
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,97
|1.485.987.982
|% -1,49
|
|ZOREN
|4,48
|1.164.484.551
|% 5,66
|
|VAKBN
|7,56
|1.576.191.285
|% -2,45
|
|HALKB
|7,55
|1.347.079.211
|% -3,21
|
|DOHOL
|5,29
|910.525.226
|% 0,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4153
|18,4192
|% 0,55
|
|Euro
|17,9127
|17,9149
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,0331
|20,1336
|% -2,50
|
|Frank
|18,6704
|18,7829
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8777
|4,9021
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-25,48
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.773
|11,00
|
|Yarım
|3.237
|3.302
|1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,42
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-4,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ZRGYO
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 981, 828 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 63 kaybederek (% -0.72 ) 3, 556
-
17:58XU100
Endeks 3, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 49, 360.00 milyon TL de
-
17:58GRNYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 993, 881 adet işlem
-
17:57KLKIM
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 338, 238 adet işlem