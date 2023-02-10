***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
10.02.2023 18:37
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
10/02/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
10/02/2023
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112778
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8443
En Düşük
18,8065
10:4220,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1180
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,2593
En Düşük
20,0940
10:421.125,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.125,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8255
|18,8443
|% 0,07
|
|Euro
|20,0972
|20,1064
|% -0,58
|
|Sterlin
|22,6610
|22,7747
|% -0,35
|
|Frank
|20,2923
|20,4145
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,66
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.604
|7.670
|-25,00
|
|Yarım
|3.715
|3.753
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,32
|0,03
|
|B. Petrol
|86,54
|86,54
|2,04
|