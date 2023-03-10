***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi10/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih10/03/2023Saati14:00AdresiMaslak Mh. Meydan Sk. Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/ İSTANBULGündemToplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuşturAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuşturGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122788BIST