***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi09/08/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023-31.12.2023Tarih09/08/2023Saati14:00AdresiMaslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/İSTANBULGündemToplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuşturAlınan Kararlar / Görüşülen KonularAlınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuşturGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarAlınan kararları içeren Bildirim/1182830BIST