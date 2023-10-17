***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
17.10.2023 17:19
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023-31.12.2023
Tarih
17/10/2023
Saati
14:00
Adresi
Maslak Mahallesi Meydan Sokak Veko Giz Plaza N3 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem
Toplantı gündemine ilişkin konular ilişikte sunulmuştur
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207217
BIST