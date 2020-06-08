***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
08.06.2020 15:38
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih 2020/35 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849872
BIST
16:09110.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 703,06
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:096,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7950
En Düşük
6,7485
16:097,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:09369,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,50
|Açılış
|: 369,30
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.109
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.994
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,44
|86.913.449
|% -9,47
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|899.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|563.229.748
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|450.442.910
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|PETKM
|3,84
|414.317.965
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|128.019.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5850
|8,6281
|% 0,47
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,57
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.426
|-21,50
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-26,00
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,54
|
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