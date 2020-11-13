***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
13.11.2020 15:19
elleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarih 2020/70 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888409
BIST
16:371.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 16,07
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
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1.293
En Düşük
1.273
16:377,6909
En Yüksek
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|: 0,03%
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|Açılış
|: 7,7100
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7482
En Düşük
7,5972
16:379,0955
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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9,1595
En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 463,90
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469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:34
|KARTN
|2.145,00
|49.238.309
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.776.629
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.770.043
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.473.509
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,81
|3.929.050.029
|% 2,09
|
|KRDMD
|4,33
|2.868.895.669
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.392.366.811
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.244.751.915
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|1.000.839.299
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.868.895.669
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.392.366.811
|% 5,05
|
|GARAN
|8,81
|3.929.050.029
|% 2,09
|
|TSKB
|2,29
|747.749.096
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.647.512
|% 0,53
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6834
|7,6901
|% 0,02
|
|Euro
|9,0863
|9,0987
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0950
|10,1456
|% 0,34
|
|Frank
|8,3771
|8,4276
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0450
|2,0552
|% 0,01
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|