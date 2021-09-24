***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
24.09.2021 17:49
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
İhraç belgesi 151.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 tarihli 15.000.000 TL'lik bono itfa edildikten sonra 15.000.000 TL'lik daha ihraç belgesi alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965202
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1024
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0772
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05499,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,49
|Açılış
|: 499,21
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IEYHO
|0,99
|34.319.198
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.375.018
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.079.194
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.839.548
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|8.956.964
|% 9,94
|
|ISBIR
|55,55
|4.797.623
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.118.264
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|15.960.267
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.253.994
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.274.597
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.039.706.180
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|947.423.606
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|937.661.532
|% -4,96
|
|SISE
|8,21
|587.965.687
|% -0,36
|
|TUPRS
|110,80
|570.493.795
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,32
|536.179.975
|% -2,93
|
|GARAN
|8,82
|2.039.706.180
|% -3,92
|
|KIMMR
|4,02
|937.661.532
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|314.489.453
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|552.502.259
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8597
|8,8635
|% 1,16
|
|Euro
|10,3804
|10,3936
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,0799
|12,1405
|% 0,79
|
|Frank
|9,5430
|9,6005
|% 1,11
|
|Riyal
|2,3555
|2,3673
|% 1,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|9,59
|
|Altın Gr.
|498
|498
|6,94
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|77,81
|77,81
|0,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 476
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKURU, IEYHO
-
17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem