***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 151.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 15.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti.Bononun ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 15.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010690BIST