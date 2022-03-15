***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2022 18:05
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 151.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 15.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti.
Bononun ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 15.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010690
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,6390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1409
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,0844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1039
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59902,98
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -24,94
|Açılış
|: 902,70
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATAGY
|4,29
|794.379
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.579.377
|% 10,00
|
|OZRDN
|7,04
|6.922.915
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|41.177.174
|% 9,99
|
|POLTK
|599,80
|9.142.229
|% 9,99
|
|ORCAY
|25,66
|100.455.198
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|409.624.678
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|11.870.613
|% -9,85
|
|EDATA
|19,00
|9.929.314
|% -9,52
|
|KAPLM
|55,00
|689.211
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.021.133.551
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.371.472.406
|% -2,37
|
|FROTO
|273,40
|2.243.858.043
|% 1,94
|
|GARAN
|11,87
|1.871.994.250
|% 0,08
|
|EREGL
|34,20
|1.664.816.288
|% -0,58
|
|YKBNK
|3,82
|981.798.900
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|923.546.709
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|710.650.576
|% -1,20
|
|ODAS
|1,55
|295.023.339
|% 0,65
|
|THYAO
|27,66
|5.021.133.551
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6399
|14,6456
|% -0,91
|
|Euro
|16,0639
|16,0985
|% -0,55
|
|Sterlin
|19,0999
|19,1956
|% -0,38
|
|Frank
|15,5285
|15,6220
|% -1,04
|
|Riyal
|3,8959
|3,9154
|% -0,89
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-37,23
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-27,56
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,23
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,70
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866