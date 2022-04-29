***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 188.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.İhraç belgesi 130.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan bonoların ödendiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra 58.000.000 TL'lik daha ihraç belgesi alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025707BIST