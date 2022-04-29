***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
29.04.2022 17:40
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 188.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/04/2022 tarih ve 2022/22 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
İhraç belgesi 130.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan bonoların ödendiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra 58.000.000 TL'lik daha ihraç belgesi alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025707
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0597
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,6501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0919
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
18:05911,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 11,45
|Açılış
|: 911,94
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.051.392
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.556
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.227.437
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.008
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.338
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.677.273
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|37.847.960
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|10.337.328
|% -9,94
|
|FORMT
|1,39
|18.230.176
|% -8,55
|
|TCELL
|21,60
|462.709.617
|% -6,49
|
|THYAO
|41,36
|5.342.853.058
|% 2,12
|
|GARAN
|14,99
|1.730.557.917
|% 0,07
|
|SISE
|18,12
|1.623.883.308
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|EREGL
|33,50
|1.384.612.584
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,65
|1.103.394.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|546.934.515
|% 1,23
|
|YKBNK
|4,84
|1.069.413.971
|% -1,43
|
|SKBNK
|1,17
|223.851.658
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,93
|1.482.789.611
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8263
|14,8493
|% 0,40
|
|Euro
|15,6309
|15,6501
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5888
|18,6820
|% 1,23
|
|Frank
|15,2266
|15,3183
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|13,82
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,22
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,01
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem