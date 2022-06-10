***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/04/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 188.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 130.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 58.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 3 adet bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti.Bonoların ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 58.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036770BIST