***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
10.06.2022 17:45
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/04/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28/04/2022 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 188.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.Yalnız aynı kararda şirketimize 130.000.000 TL'lik ihraç belgesi verilmesine geriye kalan 58.000.000 TL'lik ihraç belgesinin ise vadesine 2 aydan az süre kalan 3 adet bonomuzun itfa edildiğine dair belgelerin SPK'na ibrazından sonra verileceği belirtilmişti.
Bonoların ödendiğine dair evraklar'ın SPK'na ibrazına istinaden 58.000.0000 TL'lik daha ek ihraç belgesi tarafımıza verilmiştir. İlgili belge ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036770
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -28,47
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.528
18:0517,1151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 16,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
18:0518,0679
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1886
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,8480
18:051.025,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.024,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAVI
|47,30
|102.378.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|8.331.278
|% 9,99
|
|AVHOL
|6,61
|22.119.489
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|16.262.625
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|314.139.573
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|101.344.314
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|100.035.112
|% -9,93
|
|DARDL
|3,52
|221.782.371
|% -9,28
|
|MAGEN
|12,54
|126.905.678
|% -6,49
|
|DOCO
|1.535,00
|35.855.787
|% -6,40
|
|THYAO
|46,70
|6.083.152.261
|% -3,39
|
|SISE
|22,22
|2.138.381.118
|% -3,22
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|GARAN
|15,32
|1.623.194.010
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,59
|967.856.521
|% -3,36
|
|YKBNK
|4,75
|1.655.446.505
|% 2,15
|
|DOHOL
|4,05
|1.005.900.392
|% -2,64
|
|AKBNK
|8,52
|1.860.940.169
|% 1,79
|
|TSKB
|2,40
|450.635.943
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1133
|17,1151
|% -0,01
|
|Euro
|18,0058
|18,0679
|% -1,03
|
|Sterlin
|20,9965
|21,1017
|% -1,81
|
|Frank
|17,2056
|17,3093
|% -1,34
|
|Riyal
|4,5416
|4,5644
|% -0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|19,33
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-131,00
|
|Tam
|6.619
|6.793
|-135,93
|
|Yarım
|3.199
|3.286
|-65,75
|
|Çeyrek
|1.605
|1.643
|-32,88
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,03
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 94 kaybederek (% -1.23 ) 2, 803
-
17:58DOCO
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 1, 534.90 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 424 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 37, 745.00 milyon TL de
-
17:52DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 518, 986 adet işlem
-
17:51KOZAA
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 718, 909 adet işlem