Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

23.09.2022 18:00
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi


***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'na ve 23.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verilen yetkiye istinaden
 
1.     175.000.000 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,
 
2.     İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu,  kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine
 
3.     Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için uygun görülen aracı kuruma yetki verilmesine,
 
4.     İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
 
5.     Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye münferiden harekete mezun olmak üzere Enver Gocay, Giuseppe Davit Franco, Cem Sason, Nedim Kondu ve Hayim Viko Valansi ve Arda Tunca'nın yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 
 
 
ENVER GOCAY                     GİUSEPPE DAVİT FRANCO                         CEM SASON
Yönetim Kurulu Başkanı                                    Başkan Yardımcısı                                    Üye
 
 
 
      
               HAYİM VİKO VALANSİ                                        NEDİM KONDU                                          
                                          
                               Üye                                                                        Üye                                                                           




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065002


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.282
Değişim :  -0,41% |  -13,66
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.330 En Düşük
3.276
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 13,53 17.255.443 % 10,00  
ULKER 21,78 149.871.752 % 10,00  
KRPLS 7,37 191.616.151 % 10,00  
PCILT 17,76 49.998.747 % 9,97  
VESTL 35,76 1.218.440.950 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,3966 18,4067 % 0,48  
Euro 17,8315 17,8454 % -1,09  
Sterlin 19,9382 20,0382 % -2,96  
Frank 18,6932 18,8058 % 0,17  
Riyal 4,8775 4,9019 % 0,54  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.644 1.644 -27,37  
Altın Gr. 973 973 -10,89  
Cumhuriyet 6.621 6.721 -15,00  
Tam 6.644 6.768 6,00  
Yarım 3.230 3.299 -2,00  
Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 -0,76  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 -0,39  
B. Petrol 86,62 86,62 -3,84  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru