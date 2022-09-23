***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu'na ve 23.09.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verilen yetkiye istinaden1. 175.000.000 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına,2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için uygun görülen aracı kuruma yetki verilmesine,4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye münferiden harekete mezun olmak üzere Enver Gocay, Giuseppe Davit Franco, Cem Sason, Nedim Kondu ve Hayim Viko Valansi ve Arda Tunca'nın yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.ENVER GOCAY GİUSEPPE DAVİT FRANCO CEM SASONYönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı ÜyeHAYİM VİKO VALANSİ NEDİM KONDUÜye Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065002BIST