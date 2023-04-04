***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
04.04.2023 17:39
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 120.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/03/2023 tarih ve 2023/21 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131560
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0364
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1414
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 24,62
|Açılış
|: 1.249,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2209
|19,2249
|% 0,22
|
|Euro
|21,0468
|21,0742
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,9426
|24,0627
|% 0,75
|
|Frank
|21,1363
|21,2637
|% 0,91
|
|Riyal
|5,1097
|5,1353
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.022
|37,15
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|24,95
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.467
|8.581
|180,00
|
|Yarım
|4.151
|4.199
|88,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|0,56
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE