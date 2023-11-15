***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
15.11.2023 09:44
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 175.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarih ve 2023/70 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217998
BIST
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12:247.693
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 7.716
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|: 28,7000
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|Önceki Kapanış
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28,7626
En Düşük
28,4435
12:2431,1333
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1.818,47
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MAALT
|968,00
|173.051.284
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|6.791.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|697.735
|% 10,00
|
|BANVT
|153,10
|120.750.142
|% 9,99
|
|KENT
|749,00
|2.214.044
|% 9,99
|
|OTTO
|387,00
|394.740
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|1.757.610
|% -9,99
|
|MARKA
|30,80
|819.526
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|3.587.640
|% -9,98
|
|EUKYO
|13,10
|3.284.209
|% -9,97
|
|THYAO
|236,40
|3.445.095.552
|% -0,30
|
|MIATK
|816,50
|2.311.917.820
|% 0,18
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|EREGL
|38,64
|1.398.851.550
|% 1,26
|
|TUPRS
|152,30
|1.344.019.740
|% 0,07
|
|EKGYO
|7,37
|812.303.483
|% -1,60
|
|IHLAS
|1,43
|143.153.859
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,87
|146.703.545
|% 1,08
|
|REEDR
|27,68
|1.583.691.133
|% 9,93
|
|YKBNK
|16,36
|910.869.573
|% 0,43
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6655
|28,6713
|% 0,14
|
|Euro
|31,1183
|31,1333
|% -0,17
|
|Sterlin
|35,6092
|35,7878
|% -0,20
|
|Frank
|32,1206
|32,3141
|% 0,08
|
|Riyal
|7,6207
|7,6589
|% 0,14
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,29
|23,32
|% 0,66
|
|Platin
|890,26
|891,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.023,31
|1.026,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,33
|82,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.971,69
|1.972,01
|% 0,66
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