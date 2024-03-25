***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2024 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 275.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2024 tarih ve 2024/16 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262147BIST