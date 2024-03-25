***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
25.03.2024 17:40
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2024 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 275.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2024 tarih ve 2024/16 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262147
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
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|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
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|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
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|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
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|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,1669
|32,1812
|% 0,67
|
|Euro
|34,8818
|34,9184
|% 0,91
|
|Sterlin
|41,0103
|41,2158
|% -0,59
|
|Frank
|36,0922
|36,2731
|% -1,06
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,68
|24,71
|% 0,66
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|Platin
|905,04
|906,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,96
|1.010,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,02
|86,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.174,10
|2.174,40
|% 0,66
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