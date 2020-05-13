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***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2020 15:20
GÜNCEL HABERLER


Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 24.03.2020 tarihli toplantısında 70.000.000 TL (Yetmişmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844713


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IZTAR 8,36 1.013.918 % 10,00  
IDEAS 4,29 881.273 % 10,00  
TKURU 19,36 150.253 % 10,00  
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Frank 7,1692 7,2124 % -0,28  
Riyal 1,8508 1,8601 % -0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.710 6,80  
Altın Gr. 385 385 2,11  
Cumhuriyet 2.477 2.520 9,40  
Tam 2.550 2.585 9,60  
Yarım 1.244 1.264 4,70  
Çeyrek 622 632 2,40  
Gümüş.Ons 15,46 15,49 0,03  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,02  
B. Petrol 29,98 29,98 0,00  
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