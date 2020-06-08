***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.06.2020 15:37
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.06.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 04.06.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/06/2020 tarih ve 2020/35 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onayli Ihrac Belgesi_05.06.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849871
BIST
15:35110.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 799,94
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
15:356,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7927
En Düşük
6,7485
15:357,6778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
15:35369,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,23
|Açılış
|: 369,03
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.318.065
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|47.477.952
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.830.713
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.285.379
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.704.558
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,47
|81.204.285
|% -8,68
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|ARTI
|2,20
|119.529
|% -4,35
|
|GARAN
|8,37
|907.590.435
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,76
|672.696.908
|% 7,32
|
|THYAO
|12,81
|523.031.911
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,69
|469.876.407
|% 5,73
|
|ASELS
|32,06
|436.475.462
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|672.696.908
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,69
|469.876.407
|% 5,73
|
|GARAN
|8,37
|907.590.435
|% 0,97
|
|PETKM
|3,83
|363.287.457
|% 1,59
|
|IHLGM
|1,35
|120.596.588
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6056
|% 0,21
|
|Frank
|7,0331
|7,0754
|% 0,46
|
|Riyal
|1,8023
|1,8113
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|8,44
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.395
|2.426
|-21,10
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-25,60
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,50
|
|Çeyrek
|602
|608
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,18
|