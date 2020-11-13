***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.11.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.11.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarih ve 2020/70 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Basvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888408BIST