***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.11.2020 15:18
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 21.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 70.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 12.11.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 70.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/11/2020 tarih ve 2020/70 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Basvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888408
BIST
16:411.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 16,39
|Açılış
|: 1.277
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|Önceki Kapanış
|: 1.272
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1.293
En Düşük
1.273
16:417,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7482
En Düşük
7,5972
16:419,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,0900
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|Önceki Kapanış
|: 9,1200
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9,1595
En Düşük
8,9891
16:41467,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,80
|Açılış
|: 467,70
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:39
|SEYKM
|13,97
|14.778.305
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|49.238.309
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.772.196
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.480.022
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,82
|3.998.915.824
|% 2,20
|
|KRDMD
|4,32
|2.869.359.294
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,92
|1.432.140.993
|% 5,42
|
|AKBNK
|6,32
|1.254.494.190
|% 1,28
|
|PETKM
|4,77
|1.022.944.731
|% 2,58
|
|KRDMD
|4,32
|2.869.359.294
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,92
|1.432.140.993
|% 5,42
|
|GARAN
|8,82
|3.998.915.824
|% 2,20
|
|TSKB
|2,30
|758.089.562
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,89
|464.053.341
|% 0,53
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6820
|7,6923
|% 0,05
|
|Euro
|9,0825
|9,1003
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,1040
|10,1547
|% 0,43
|
|Frank
|8,3901
|8,4407
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% 0,11
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|18,87
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|3,00
|
|Tam
|3.089
|3.169
|3,58
|
|Yarım
|1.493
|1.533
|1,73
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,75
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,12
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,64
|
Seans Raporu
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16:53
BMELK, BRKO, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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CEOEM, OZRDN, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında