***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.01.2021 16:25
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2021
İhraç Tavanı Tutarı 175.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
1. 175.000.000 TL (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine 3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için uygun görülen aracı kuruma yetki verilmesine, 4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900258
BIST
16:191.551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.540
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|Önceki Kapanış
|: 1.541
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1.557
En Düşük
1.537
16:197,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1194
|Açılış
|: 7,4420
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|Önceki Kapanış
|: 7,3500
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7,5000
En Düşük
7,3310
16:199,1108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0852
|Açılış
|: 9,0400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0000
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9,1437
En Düşük
8,9378
16:19440,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,09
|Açılış
|: 440,21
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TURGG
|146,30
|91.284.905
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.954.817
|% 10,00
|
|FROTO
|148,50
|218.779.338
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.693.245
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|44.919.678
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|39.640.428
|% -9,86
|
|KOZAL
|121,30
|2.762.205.374
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,55
|1.412.719.050
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|966.840.155
|% 2,48
|
|TCELL
|17,08
|877.281.448
|% 1,36
|
|KOZAA
|17,29
|842.307.992
|% 5,56
|
|SKBNK
|1,65
|966.840.155
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|1.412.719.050
|% 0,39
|
|OZGYO
|2,74
|540.284.809
|% 7,87
|
|DOHOL
|3,42
|481.277.633
|% 0,88
|
|PETKM
|5,31
|703.873.407
|% 0,95
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4838
|7,4924
|% 1,62
|
|Euro
|9,0997
|9,1083
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,0011
|10,0512
|% 0,30
|
|Frank
|8,3189
|8,3690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9778
|1,9877
|% 0,94
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-8,45
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|-38,00
|
|Tam
|2.914
|2.988
|-35,77
|
|Yarım
|1.409
|1.445
|-17,30
|
|Çeyrek
|706
|723
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,62
|
Seans Raporu
16:17
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16:27ECZYT
Yüzde 8.02 oranında artışla 37.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 335, 462 adet işlem
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16:26HEKTS
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16:24ESEN
Yüzde 8.12 oranında artışla 21.04 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 487, 373 adet işlem
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