***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarıYetkili Organ Karar Tarihi 08.01.2021İhraç Tavanı Tutarı 169.500.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.02.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.02.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.02.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 169.500.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/02/2021 tarih ve 2021/11 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu_ 22.01.2021.pdfEK: 2 İhraç Belgesi-25.02.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913329BIST