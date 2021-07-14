***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.07.2021 15:17
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
1. 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde 1 (bir) ay ile 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusunun yapılmasına, 2. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine 3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için uygun görülen aracı kuruma yetki verilmesine, 4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951116
BIST
16:361.366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,18
|Açılış
|: 1.349
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.349
16:368,5993
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:3610,1658
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
10,1321
16:36504,60
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 500,97
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505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KRTEK
|8,37
|15.559.617
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.974.796
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.504.584
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.204.975
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.046.960
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|59,60
|1.759.984
|% -5,70
|
|SILVR
|6,36
|21.045.013
|% -3,49
|
|SASA
|30,70
|1.680.087.659
|% 8,33
|
|GARAN
|8,45
|884.012.557
|% 0,00
|
|THYAO
|13,12
|459.475.973
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,27
|360.495.923
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,31
|300.245.077
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,02
|188.535.657
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,31
|300.245.077
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|884.012.557
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|106.426.021
|% 1,12
|
|SASA
|30,70
|1.680.087.659
|% 8,33
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5969
|8,5993
|% -0,23
|
|Euro
|10,1617
|10,1658
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8943
|11,9539
|% 0,20
|
|Frank
|9,3326
|9,3888
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2844
|2,2958
|% -0,30
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,51
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.338
|3.388
|22,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|22,45
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,86
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|-0,08
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