***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarıYetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2021İhraç Tavanı Tutarı 166.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 16.08.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.09.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.09.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir. İhraç belgesi ilk etapta 151.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bono itfa edildikten sonra 15.000.000 TL'lik daha belge alınacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Basvuru Formu_16.08.2021.pdfEK: 2 İhraç Belgesi-16.09.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965203BIST