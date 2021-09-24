***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.09.2021 17:49
***EKOFA*** EKO FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ihraç tavanı tutarı
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Tutarı 166.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.08.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.09.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.09.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.09.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile, şirketimiz tarafından 166.000.000 TL nominal tutara kadar yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi onaylanması talebimiz olumlu karşılanmıştır.İlgili karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/09/2021 tarih ve 2021/46 sayılı bülteniyle duyurulmuştur.İhraç belgesi ve başvuru formu ektedir. İhraç belgesi ilk etapta 151.000.000 TL olarak verilmiş olup vadesine 2 aydan az süre kalan 13.10.2021 vadeli 15.000.000 TL'lik bono itfa edildikten sonra 15.000.000 TL'lik daha belge alınacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Basvuru Formu_16.08.2021.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi-16.09.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965203
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